Развитию футбола в Свердловской области будет содействовать Российский футбольный союз

18:50 | 25.07.2020

Фото: football-fun.ru

Минспорта РФ и Российский футбольный союз заключили договор о развитии футбола. Соглашение было подписано главой Министерства спорта Олегом Матыциным (заочно), президентом союза Александром Дюковым, губернатором Евгением Куйвашевым и председателем Федерации футбола Свердловской области Григорием Ивановым сегодня перед началом финала Кубка России по футболу 2019-2020.



Планируется, что договоренности создадут условия для увеличения количества уральцев, занимающихся футболом. В Свердловской области модернизируют систему подготовки резерва, повысят уровень кадровой обеспеченности футбола, расширят географию соревнований, а также будут создавать и развивать профессиональные клубы.



«Развитие спорта в регионах, привлечение людей к спортивному образу жизни являются приоритетными задачами министерства спорта, на решение которых направлена федеральная целевая программа «Спорт — норма жизни». Футбол – один из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Именно футбол своим историческим притяжением мотивирует огромное число людей по всей стране приобщаться к спорту. Ежегодно только во Всероссийском турнире «Кожаный мяч» принимают участие более 1,2 миллиона детей в трех возрастных категориях. Похожая статистика и в мини-футболе. В совокупности в мини-футбольных школьных и студенческих турнирах участвуют более двух миллионов юных спортсменов», — говорит министр спорта РФ Олег Матыцин.



Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что на Урале футбол очень популярен. Свердловчане тренируются для себя, участвуют в соревнованиях, а подписанное соглашение увеличит количество людей, систематически играющих в футбол к 2024 году более чем на 30%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»