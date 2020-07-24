В «Денежкин камень» для тушения пожара направили дополнительные силы МЧС

17:10 | 25.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В заповедник «Денежкин камень», расположенный на севере Свердловской области, для помощи в борьбе с лесным пожаром направлены дополнительные силы МЧС.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место дополнительно прибыли 20 огнеборцев из Верхотурья и Краснотурьинска. Всего на месте работают 47 специалистов.



«Для борьбы с огнем в труднодоступной и безводной местности по нижней кромке пожара огнеборцам пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от р.Сосьва. Для перекачки воды от реки задействованы 10 мотопомп, которые последовательно по проложенной магистральной линии через 9 промежуточных емкостей (объемом 1 куб.м. каждая) качают воду», - рассказали в МЧС.



Далее из конечной емкости пожарные наполняют ранцевые огнетушители и идут к очагам горения. Кроме того, спасателям приходится заниматься уборкой территорий вдоль кромок пожара от валежника и мха, чтобы предотвратить распространение огня.



За вчерашний день вертолет Ми-8 доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.



Всего борьбой с пожаром занимаются более 90 человек, в том числе – добровольные пожарные, волонтеры, лесоохрана и работники заповедника.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»