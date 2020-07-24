В Свердловском медицинском колледже опровергли запрет на ношение хиджабов

16:08 | 25.07.2020

Фото: dumrt.ru

В Свердловском медицинском колледже опровергли заявление муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина о запрете на ношение хиджабов, об этом сообщает ЕАН.



Муфтий Татарстана заявил, что одной из абитуриенток заведения запретили носить данный предмет одежды и подчеркнул, что это противоречит нормам Конституции. Однако директор Свердловского медколледжа Ирина Левина сказала, что никто носить хиджабы учащимся не запрещает и за национальные и религиозные особенности студентов не притесняют.



«В колледже создана система формирования социально адаптированной культуры межнациональных отношений, нацеленная на повышение информированности об особенностях национальных культур, адаптацию и интеграцию обучающихся из числа мигрантов, а также профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде», — цитирует Левину ЕАН.



Также директор заведения добавила, что студентам по регламенту необходимо носить медицинские халаты, костюмы и специальные шапочки. Это связано с профилактикой инфекционных рисков, а также с тем, что именно в такой одежде работают сотрудники медучреждений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»