Четвёртый день в Нижних Сергах устраняют последствия наводнения

16:11 | 24.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах в Свердловской области уже четвёртый день спасатели и волонтеры устраняют последствия сильного наводнения. Сейчас в городе восстанавливают горячее водоснабжение. Холодная вода уже есть.



Местным жителям помогают расчищать дворы и проходы к домам. Из зоны ЧС вывезено уже более двух тысяч кубометров мусора. Ежедневно проходит мониторинг зоны подтопления и проведения аварийно-восстановительных работ.



В городе установили два пешеходных моста по улице Жукова. Кроме того, обустраиваются временные переходы к домам, попавшим в зону подтопления. Грунтом отсыпаются размытые дороги.



Начались выплаты материальной помощи жителям, чье имущество пострадало в результате паводка. Также появились пункты выдачи питьевой воды и продуктовых наборов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»