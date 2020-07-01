В Свердловской области коронавирусом заразились еще 249 человек

13:01 | 23.07.2020

Фото: i3vestno.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 733 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов.



Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 444 человек – общее число выписанных достигло 13365.



Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 213.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»