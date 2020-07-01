В Екатеринбурге отремонтируют почти 40 километров дорог

18:51 | 22.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге будет отремонтировано почти 40 километров дорог, заменено 55 светофорных объектов и установлен 1051 дорожный знак в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», об этом рассказал замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



На реализацию проекта в Свердловской области выделено 3,4 миллиарда рублей. Планируется, что в 2020 году будет проведен ремонт 39 участков автодорог.



По словам Бубнова, сомнений, в том что все работы будут выполнены, нет.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»