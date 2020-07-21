В ДТП в Тавде пострадал несовершеннолетний водитель квадроцикла

12:09 | 22.07.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Тавде, в котором пострадал 11-летний водитель квадроцикла.



Инцидент произошел накануне вечером на территории бывшего гидролизного завода. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «КамАЗ» не предоставил преимущество в движущемуся с правой стороны квадроциклу «Стелс SN700», которым управлял 11-летний ребенок.



В результате происшествия пострадавшего госпитализировали с травмами головы, переломом тазобедренной кости, рваными ранами и ушибами.



Водитель грузового автомобиля пояснил, что во время движения квадроцикл он не видел, а при проезде перекрестка неожиданно с правой стороны выехало транспортное средство. Водитель грузового автомобиля сразу же применил меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.



Помимо прочего, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что отец ребенка неоднократно разрешал ему управлять транспортным средством.



На данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято мотивированное решение. Материалы с обстоятельствами ДТП направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»