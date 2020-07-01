Губернатор Свердловской области приехал в Нижние Серги

18:22 | 21.07.2020

Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с прокурором Сергеем Охлопковым прибыли в Нижние Серги.



Сейчас глава региона проводит там совещание, а прокурор оценивает ситуацию по восстановлению прав пострадавших граждан.



По данным прокуратуры, в результате непогоды в Нижних Сергах было потоплено 63 частных жилых дома, в которых проживают 189 человек, 4 административных здания, разрушены 2 частных дома. Сейчас в городе введен режим ЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»