Новости дня
17:08 | 21.07.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Епархия Екатеринбурга объявила сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Нижних Сергах
«Центр гуманитарной помощи по адресу: Екатеринбург, ул.Фучика, 3, принимает питьевую воду по 5 литров и продукты (масло растительное, тушенка, консервы, макароны, рис, греча, чай, сахар, мука, печенье). Также есть потребность в летней и демисезонной взрослой и детской одежде, - сообщили в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. - Время работы Центра гуманитарной помощи с 10:00 до 18:00. Телефон для связи: +7 (343) 200-07-04», - сообщает епархия.
Сбор продуктов и одежды будет продолжаться до четверга, после чего волонтеры Православной службы милосердия доставят помощь в Нижние Серги.
Напомним, сейчас в Нижних Сергах введен режим ЧС. Последствия потопа ликвидируют 255 сотрудников МЧС, 52 единицы техники, 19 плавсредств. Из-за непогоды было затоплено 63 дома, 3 дома разрушено.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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