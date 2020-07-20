В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 128 человек

13:00 | 21.07.2020

Фото: stolica-s.su

За сутки в Екатеринбурге выявили еще 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего на Среднем Урале зафиксировано за сутки 227 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших – 18 250.



Кроме екатеринбуржцев коронавирусом заразились жители Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Режевского городского округа, Североуральска, Серова, Тавдинского и Туринского городских округов.



Состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»