В Свердловской области ещё 245 человек заразились коронавирусом

12:50 | 19.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 245 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 17789 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Арамильского городского округа, Асбеста, Нижних Серёг, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского, Полевского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Камышлова и Камышловского района, посёлка Малышево, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов.



Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 800 человек. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.



Выписано 170 человек. Всего в регионе вылечились 11786 пациентов.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»