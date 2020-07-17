Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 17 июля.Всего в Свердловской области выявлены 17 285 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (11 090), затем идут Нижний Тагил (912), Верхняя Пышма (438), Первоуральск (395), Березовский (365), Ревда (239), Невьянск (205), Каменск-Уральский и Каменский район (198), Реж и Режевской район (178). Десятое место в антирейтинге занимает Полевской (156).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.