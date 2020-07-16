Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 17 тысяч

12:35 | 17.07.2020

Фото: petrozavodsk.bezformata.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 301 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 17 285 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+185), Алапаевска, Артемовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Ивделя, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.



Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 74 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 828. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 336 человек. Всего уральские врачи вылечили 11273 пациента.



Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 188.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»