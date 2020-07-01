Полковник ГРУ Владимир Квачков приехал поддержать схиигумена Сергия

18:13 | 16.07.2020

Фото: "ВКонтакте" / Надежда Квачкова

Обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и осужденный за организацию мятежа полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков приехал в Среднеуральский женский монастырь поддержать отреченного от сана схиимонаха Сергия, об этом супруга Квачкова рассказал в своих соцсетях.



Напомним, схиигумен Сергий (Романов) планирует провести свой альтернативный крестный ход по случаю годовщины смерти царской семьи. Надежда Квачкова рассказала, что гостит у Сергия вместе с мужем и завтра они вместе примут участие в церковной службе.



Также полковник планирует провести встречу с ветераном Афгана полковником Леонидом Хабаровым, ранее также осужденным за подготовку вооруженного мятежа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»