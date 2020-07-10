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18:03 | 11.07.2020

Фото: twitter.com

ФК «Урал» продает билеты на матчи против «Арсенала» и «Химок»

В продаже появились билеты на футбольные матчи «Урал» – «Арсенал» (15 июля) и «Урал» – «Химки» (19 июля). Соревнования пройдут на «Екатеринбург Арене».

Билеты на матчи можно приобрести только на официальном сайте клуба. Помимо прочего, согласно требованиям Роспотребнадзора, в связи с распространением коронавирусной инфекции разместиться на трибунах смогут не более 3,5 тысяч человек, что составляет 10% от всей вместимости стадиона.

Кроме того, по регламенту доигровки сезона, билеты можно приобрести лишь онлайн: даже если они останутся в день матча, купить их в кассах «Екатеринбург Арены» не получится. При этом владельцы абонементов сезона 2019/20 годов смогут попасть на игру «Урал» – «Химки» бесплатно.

Добавим, что во время матча на стадионе будет свободная рассадка, однако это не отменяет санитарных норм, связанных с распространением коронавируса, и требований соблюдения социальной дистанции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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