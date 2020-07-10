Новости дня
10:32 | 11.07.2020
Фото: 1zoom.ru
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Ереване туристы
Согласно списку, с 11 по 19 июля в Россию прибудут около 30 рейсов:
– 11 июля 2020: AFL2583 Лондон — Москва в 17:15 (по местному времени); AFL2459 Париж — Москва в 19:45 (по местному времени); SVR 8146 Баку — Жуковский в 18:30 (по местному времени); MLD151 Кишинев — Краснодар в 6:55 (по местному времени);
12 июля 2020: AFL1881Бишкек — Москва в 16:05 (по местному времени); AHY4807 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени); IAE4406 Хошимин — Иркутск в 01:30 (по местному времени); AFL103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург в 19:20 (по местному времени); AFL103 Нью-Йорк — Ростов-на-Дону в 19:20 (по местному времени);
13 июля 2020: SDM6296 Денпасар — Санкт-Петербург в 09:05 (по местному времени); SDM6296 Денпасар — Ростов-на-Дону в 09:05 (по местному времени);SDM4972 Ташкент — Санкт-Петербург в 04:40 (по местному времени);
14 июля 2020: SDM6626 Гоа — Москва в 07:20 (по местному времени);
15 июля 2020: AFL7221 Гуанчжоу — Москва в 15:00 (по местному времени); SBI3250 Ош — Москва в 07:45 (по местному времени); NGT761 Ереван — Санкт-Петербург в 11:00 (по местному времени);
16 июля 2020: SDM6696 Пхукет— Москва в 12:35 (по местному времени); SDM6696 Бангкок — Москва в 16:05 (по местному времени); Ташкент— Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SBI5542 Бишкек — Новосибирск в 18:10 (по местному времени);
17 июля 2020: SBI3642 Аликанте — Москва в 15:15 (по местному времени); Душанбе — Жуковский (номер и время вылета рейса уточняются); Ереван — Сочи (номер и время вылета рейса уточняются);
18 июля 2020: AFL2025 Прага— Москва в 19:45 (по местному времени); SBI5546 Ош — Новосибирск в 17:45 (по местному времени); SBI6272 Сеул— Владивосток в 15:55 (по местному времени); AFL2097 Белград — Москва в 20:20 (по местному времени); AFL2459 Париж – Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва в 18:50 (по местному времени);
19 июля 2020: Дубай — Москва (номер и время вылета рейса уточняются); Ереван — Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняются); Ташкент — Владивосток (номер и время вылета рейса уточняются).
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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