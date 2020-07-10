Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 10 июля.Всего в Свердловской области выявлены 15 343 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (9 870), затем идут Нижний Тагил (769), Верхняя Пышма (392), Березовский (358), Первоуральск (329), Ревда (211), Невьянск (197), Каменск-Уральский и Каменский район (170), Реж и Режевской район (157). Десятое место в антирейтинге занимает Полевской (148).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.