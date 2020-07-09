В Екатеринбурге выявили еще 159 заражений коронавирусом

13:20 | 10.07.2020

Фото: kavcomment.ru

В столице Урала еще у 159 человек подтвердили коронавирус. Всего за сутки в Свердловской области COVID-19 выявлен у 275 человек.



Кроме жителей Екатеринбурга коронавирус также подтвердили у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Ирбита, поселка Малышева, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режевского, Североуральского, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. 790 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»