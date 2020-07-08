В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя

13:39 | 9.07.2020

Фото: www.ufa.kp.ru

Отдел полиции №5 УМВД по Екатеринбургу организовал проверку по факту похищения мужчины в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД, сообщает РИА Новости.



Напомним, ранее портал Е1 писал, что сегодня в 05:20 по местному времени на улице Шейнкмана двое мужчин похитили жителя частного дома. Отметим, жилище похищенного расположено между многоэтажным жилым домом и стройкой «Атомстройкомплекса».



Момент похищения был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. По словам местных жителей, мужчина не хотел продавать участок застройщику.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»