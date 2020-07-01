Новости дня
17:04 | 8.07.2020
Фото: oblgazeta.ru
В Екатеринбурге «скорые» будут отвозить пациентов на КТ лишь в особых случаях
«Сегодня примерно треть вызовов скорой ежесуточно связаны с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выполнение несвойственных функций, когда, например, скорой помощью пациентов везли в КТ-центр, наряду с повторными и необоснованными вызовами до сих пор создавали серьезную нагрузку на службу», – говорится в сообщении регионального оперштаба.
Почти 10% случаев вызова бригады скорой помощи являются необоснованными, когда гражданину нужна помощь участкового врача или неотложной помощи, но они настаивают на «скорых». Еще 1% составляют повторные звонки. Помимо прочего, кареты «скорых» занимаются перевозками бессимптомных пациентов и больных коронавирусом с легкой формой протекания заболевания на исследования и места временного размещения.
Благодаря нововведению, согласно которому бригады СМП освободились от необходимости везти «легких больных» на КТ-исследование, число выездов медицинских карет сократилось более, чем на 7%.
В соответствии с приказом Минздрава, пациенту с подозрением на коронавирус необходимо провести компьютерную томографию, если:
- температура тела не ниже 38 градусов на протяжении длительного времени (3 дня и дольше);
- низкий показатель сатурации (содержания кислорода в крови менее 95%)
- высокая – более 22 – частота дыхательных движений или попросту одышка, которая является косвенным признаком поражения легких.
Кроме того, по-прежнему на КТ должны везти имеющих патологии людей в возрасте старше 65 лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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