Ещё 226 человек заразились коронавирусом в Свердловской области

12:37 | 7.07.2020

Фото: 53news.ru

За последние сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 226 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 14529 пациентов.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского городского округа.



Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 702. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов.



Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 138.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»