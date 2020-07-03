В Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом

12:35 | 4.07.2020

Фото: АГН «Москва»

На Среднем Урале за минувшие сутки зафиксировали ещё 268 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе выявлен у 13767 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+131), Арамильского, Ачитского, Алапаевского городских округов, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивдель, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов.



Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 654. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписан 261 человек. Всего уральские врачи вылечили 8197 пациентов.



Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 119.



Накануне главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов назвал ситуацию с заболеваемостью стабильной.



«Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций»,- рассказал Харитонов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»