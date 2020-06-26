В Екатеринбурге произошла жуткая авария. Есть пострадавшая

14:34 | 27.06.2020

Фото: сообщество «Екатеринбург №1»

Сегодня утром, около 6:30, в Екатеринбурга на улице Свердлова, недалеко от станции метро «Динамо», каршеринговый автомобиль «Делимобиль» на большой скорости влетел в столб освещения и ограду.



Удар был насколько сильный, что двигатель машины отлетел с места ДТП на противоположную сторону проезжей части.







«По предварительной информации, водитель автомобиля при движении в сторону Челюскинцев не справился с управлением. В ГКБ №23 была экстренно госпитализирована женщина-пассажир»,- рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»