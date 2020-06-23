Екатеринбургские полицейские задержали закладчика из Ревды

15:46 | 24.06.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга наряд ППСП отдела полиции № 9 задержал 24-летнего жителя Ревды, у которого нашли больше 800 грамм наркотиков.



Подозрительных молодых людей полицейские заметили возле автомобиля марки ВАЗ в ходе патрулирования садоводческого товарищества. Поводом для проверки и личного досмотра стало подозрительное поведение мужчин – они заметно нервничали. У одного из них полицейские нашли при себе запрещённые вещества, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа.



«В присутствии понятых при осмотре автомобиля полицейские обнаружили полимерный пакет, в котором находились пустые пакетики "зип-лок", а также пакетики с различными веществами. В кармане брюк одного из задержанных находились семь свёртков, обмотанных изолентой. При проверке смартфона оперативники наркоконтроля выявили переписки с модераторами интернет-магазина по продаже наркотиков и различные транзакции через приложение "QIWI кошелек" и другие данные», – рассказали в пресс-службе УМВД по городу Екатеринбургу.



Один из задержанных на допросе рассказал, что в Екатеринбург приехал из Ревды, чтобы устроиться курьером в наркомагазин и начать зарабатывать на личные нужды. Вакансию закладчика он нашел в интернете, и вскоре получил первое задание.



Наркотики мужчина фасовал в гараже, где при осмотре были обнаружены и изъяты пакеты "зип-лок", канцелярский и разделочный ножи, пищевая плёнка, изолента и перчатки.



По факту покушения на сбыт наркотических веществ в отношении жителя Свердловской области следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Подозреваемый на время следствия помещен под стражу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»