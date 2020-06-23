Новости дня
14:09 | 24.06.2020
Фото: kurez.com
В Екатеринбурге в дни голосования по Конституции устроят лотерею
Несмотря на то, что информация об акции, в рамках которой пройдет розыгрыш призов, опубликована на Официальном портале Екатеринбурга, организатором лотереи является ООО «Оргкомитет строитель». Мэр города подписал постановление о содействии «Оргкомитету» в проведении акции, возложив контроль за исполнением постановления на первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Согласно базе ФНС России ООО «Оргкомитет строитель» возглавляет Вячеслав Анатольевич Трапезников, возможно, полный тезка бывшего главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслава Анатольевича Трапезникова.
Согласно постановлению, подписанному Александром Высокинским и опубликованному на Официальном портале Екатеринбурга, управлению здравоохранения администрации города предстоит «обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской помощи вызовов, поступающих с места проведения мероприятий». Также, согласно постановлению, департамент информполитики екатеринбургской администрации будет оказывать содействие организаторам в информировании жителей Екатеринбурга о проведении мероприятий, в том числе «путем размещения информации на мультимедийных экранах, расположенных на территории Екатеринбурга, организации трансляции информационного видеоролика о проведении мероприятий», и в СМИ.
Кроме этого, комитет по благоустройству администрации города окажет содействие «в подключении электротехнического оборудования и сценического комплекса к электросети Екатеринбургского муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» в местах проведения мероприятий», а также обеспечит «установку контейнеров для сбора мусора и биотуалетов
в местах проведения мероприятий».
«Розыгрыш ценных призов», согласно информации с сайта, приурочен к профессиональному празднику «Дню строителя-2020». А в описании акции говорится, что «при выходе из избирательного участка, волонтер-наблюдатель, одетый в фирменную футболку с символом акции «Строим будущее!», предложит поучаствовать в розыгрыше».
Условия участия прописаны в правилах, опубликованных на Официальном портале Екатеринбурга: «Для участия в акции следует заполнить отрывной купон пригласительного билета и передать волонтеру-наблюдателю в пунктах проведения акции (рядом с избирательными участками), пригласительный билет участник акции оставляет у себя. Пригласительный билет содержит идентичную нумерацию билета и отрывного купона и снабжен QR-кодом для исключения подделок. Отрывной купон является анкетой участника мероприятия. Волонтер-наблюдатель выдает гражданину взамен брошюру, сканирует QR-код на купоне и опускает купон в коробку».
Купоны будут разыгрываться после дня голосования по поправкам в Конституцию на площади Труда 2 июля. Среди призов значатся автомобили, самокаты, велосипеды.
Помимо прочего, в условиях конкурса пункт 9 гласит, что победителю розыгрыша предстоит самостоятельно оплатить все необходимые налоги и сборы, связанные с получением подарка.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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