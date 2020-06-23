В Свердловской области коронавирусом заразились еще 181 человек

12:46 | 24.06.2020

Фото: yandex.ua

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 181 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 492 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Заречного, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 278 человек. Всего уральские врачи вылечили 6250 пациентов.



Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 79.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»