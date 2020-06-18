Число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале достигло 10 501

12:33 | 19.06.2020

Фото: news.myseldon.com

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 254 человека. Всего в регионе COVID-19 обнаружен уже у 10 501 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского, Режевского городских округов, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.



Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



По выздоровлению из больниц выписано еще 207 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 5060 пациентов.



Также зарегистрировано четыре случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 64.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»