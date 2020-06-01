Врачам, работающим с COVID-19, вручили праздничные продуктовые наборы ко Дню медицинского работника

20:33 | 18.06.2020

Фото: rusdialog.ru

Ко Дню медицинского работника уральские производители вручили врачам, работающим в COVID-отделениях праздничные продуктовые наборы. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, машина с свежими овощами, сырами, колбасными изделиями и выпечкой прибыла в больницу №6 Екатеринбурга сегодня, 18 июня.



«От лица всех, кто стоит на страже продовольственной безопасности в Свердловской области, я хочу поблагодарить за ту работу, которая вас заставляет находиться на боевом посту практически круглосуточно. Примите наш подарок, и мы надеемся, что это придаст вам хоть какой-то заряд бодрости и дополнительную энергию. Желаю вам все, то, о чем мечтают все врачи и что сейчас вложено в новые поправки в Конституцию – достойную зарплату, чтобы не было текучки, было новое оборудование», – сказал председатель совета директоров ООО «Молочный Кит», член общественной палаты Свердловской области Сергей Майзель.

Врачи, в свою очередь, поблагодарили ООО «Молочный кит» и сказали, что подарки создали им хорошее настроение.



Всего праздничные наборы получат 1200 врачей региона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»