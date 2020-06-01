Из-за фото листовок против поправок в Конституцию уральского журналиста попросили написать объяснительную

21:48 | 16.06.2020

Журналиста «Ревда-инфо» Александра Семкова полиция попросила написать объяснительную из-за фото листовок против поправок в Конституцию, которые были опубликованы в телеграм-канале.



По словам Семкова, листовку он сфотографировал в Еланском парке с целью информирования жителей города. В тот же день в редакцию позвонили из пресс-службы полиции и попросили объяснить фото, а позже позвонили другие сотрудники полиции и сказали, что приедут на разговор. Во время встречи у Семкова спрашивали, где он обнаружил листовку и почему сфотографировал, после чего проехали с ним в парк. Полицейские не давил на редакцию и на журналиста, но утверждали, что публиковать такие фото «нецелесообразно».



«В парке сотрудники полиции сфотографировали место находки. Почему публиковать нецелесообразно не объяснили, видимо сами не знали», - рассказал Александр Семков редакции veved.ru.



Журналист также удивился, что такие листовки вызывали внимание полиции, хотя агитация «за» поправки никаких вопросов не вызывает.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»