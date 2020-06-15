ФК «Урал» подписал контракт с Давидом Караевым

23:15 | 15.06.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с Давидом Караевым, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.



«Давид Караев – универсальный футболист, который может сыграть на разных позициях в атаке – как в качестве чистого нападающего, так и в роли крайнего атакующего полузащитника. Караев родился во Владикавказе. Его первым профессиональным клубом стал хабаровский «СКА». Далее в карьере игрока были нижнекамский «Нефтехимик», «Торпедо» (Армавир), владикавказский «Спартак», ростовский «СКА» и подмосковные «Химки», - рассказали в «Урале».



С 2018 года Караев выступал в «КАМАЗе» в Набережных Челнах, в сезоне 19/20 провел 16 матчей, забил 11 мячей.



В составе «Урала» Караев будет выступать начиная со следующего сезона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»