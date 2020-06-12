Новости дня
12:45 | 13.06.2020
Фото: mk.ru
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 245 человек
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+166), Асбеста, Артемовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Среднеуральска, Режевского городского округа.
Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 109 человек. Всего уральские врачи вылечили 4021 пациента.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 50.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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