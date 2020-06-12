В Свердловской области коронавирусом заразились еще 245 человек

12:45 | 13.06.2020

Фото: mk.ru

За сутки в Свердловской области выявили 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 9071 зараженных COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+166), Асбеста, Артемовского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Среднеуральска, Режевского городского округа.



Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 109 человек. Всего уральские врачи вылечили 4021 пациента.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 50.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»