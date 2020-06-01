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14:06 | 11.06.2020

На Среднем Урале водитель дал взятку полицейскому, чтобы его не наказали за нарушение «ковидного» указа губернатора

В Белоярский районный суд поступило уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД Ивана Скоморохова, который обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие»).

По версии следствия, в мае 2020 года Скоморохов, остановив автомобиль гражданина Н., установил нарушение водителем требований Указа Губернатора Свердловской области. Согласно документу, в связи с распространением COVID-2019 предписывается не допускать одновременного нахождения в салоне более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи). В салоне находилось три пассажира, тем самым инспектор посчитал, что водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Не желая быть привлеченным к ответственности, водитель предложил инспектору за денежное вознаграждение не составлять в отношении него административный материал. По договоренности со Скомороховым, водитель перевел денежные средства на банковскую карту.

© «Вечерние ведомости»

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