Число заражённых коронавирусом в Свердловской области превысило 8500

12:38 | 11.06.2020

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 312 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 8506 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+190), Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского городских округов, а также у одного жителя другого региона России.



Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 148 человек. Всего уральские врачи вылечили 3790 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»