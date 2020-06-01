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12:38 | 11.06.2020
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Число заражённых коронавирусом в Свердловской области превысило 8500
Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+190), Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского городских округов, а также у одного жителя другого региона России.
Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 148 человек. Всего уральские врачи вылечили 3790 пациентов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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