Число больных коронавирусом в Свердловской области превысило 8000

12:39 | 10.06.2020

Фото: Кирилл Зыков

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 8194 человек.



Специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+181), Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серег, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туринского и Тугулымского городских округов, поселка Уральский.



Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано за сутки 147 человек, за всё время – 3642 пациента.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 48.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»