Новости дня
12:39 | 7.06.2020
Фото: ТАСС
Ещё 240 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердила наличие новой коронавирусной инфекции у жителей Екатеринбурга (+103), Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Заречного, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Салды, Нижней Туры, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режевского городского округа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, поселка Уральский.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 599. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано ещё 73 человека. Всего уральские врачи вылечили 3239 пациентов.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 41.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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