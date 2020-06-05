Ещё 240 человек заразились коронавирусом в Свердловской области

12:39 | 7.06.2020

Фото: ТАСС

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 7419 человек.



Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердила наличие новой коронавирусной инфекции у жителей Екатеринбурга (+103), Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Заречного, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Салды, Нижней Туры, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режевского городского округа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, поселка Уральский.



Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 599. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано ещё 73 человека. Всего уральские врачи вылечили 3239 пациентов.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 41.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»