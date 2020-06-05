В Свердловской области еще 249 человек заразились коронавирусом

12:35 | 6.06.2020

Фото: tsargrad.tv

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 7179 человек.



Специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+102), Арамильского, Артинского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Заречного, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Малышевского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Туринского городских округов.



Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 570. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано еще 169 человек. Всего уральские врачи вылечили 3166 пациентов.



Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 39.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»