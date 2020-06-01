У депутата Госдумы Дмитрия Ионина обнаружен коронавирус

17:19 | 5.06.2020

Фото: uralpolit.ru

Сегодня стало известно, что депутат Государственной думы Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. Об этом народный избранник сообщил изданию «Вечерние ведомости».



Отметим, это первый депутат Госдумы от Свердловской области, который заразился коронавирусом. Результаты положительного теста на Covid-19 пришли сегодня. Сейчас народный избранник находится в городской больнице №24 Екатеринбурга. Решается вопрос о госпитализации депутата.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»