В Свердловской области ещё 251 человек заразился коронавирусом

12:35 | 5.06.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие новой коронавирусной инфекции у жителей Екатеринбурга (+190), Алапаевска, Асбеста, Артинского и Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхотурья, Горноуральского, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского, Серова, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.



Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 525. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано ещё 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 2997 пациентов.



Зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 37.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»