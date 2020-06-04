Свердловский СК возбудил уголовное дело против погибшего при штурме екатеринбуржца

23:37 | 4.06.2020

Фото: скриншот видео/СКР

В СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти мужчиной, якобы похитившим обои.



Напомним, сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев 1 июня. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.



«1 июня во время задержания подозреваемый, ранее совершивший разбойное нападение на магазин, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом. На требования сотрудников прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, проявляя дальнейшую агрессию и создавая угрозу для жизни сотрудников Росгвардии. Кроме этого, мужчина распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказали в СКР.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»