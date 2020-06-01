16:03 | 2.06.2020

Фото: vk.com

Власти Нижнего Тагила отказались от проведения парада Победы 24 июня: город не вошел в федеральный список городов, обязанных организовать праздник, а самостоятельно проводить такое масштабное мероприятия власти Нижнего Тагила не готовы из-за опасений за заболеваемость коронавирусом.



«Парад у нас обычно проходит по центральным улицам, посмотреть на него приходит большое количество человек. А ситуация с коронавирусной инфекцией пока развивается непредсказуемо. У нас последние два дня почти ежедневно регистрируется по 10 случаев, говорить о массовых мероприятиях в такой ситуации преждевременно», — сообщили в горадминистрации Нижнего Тагила.



При этом власти не исключились возможности проведения Парада в режиме онлайн, как это было 9 мая.



Напомним, президент России Владимир Путин решил не проводить парад Победы 9 мая в Москве из-за распространения коронавируса, вслед праздник отменился во многих других городах страны. Однако 26 мая президент объявил о проведении мероприятия 24 июня. «Парад у нас обычно проходит по центральным улицам, посмотреть на него приходит большое количество человек. А ситуация с коронавирусной инфекцией пока развивается непредсказуемо. У нас последние два дня почти ежедневно регистрируется по 10 случаев, говорить о массовых мероприятиях в такой ситуации преждевременно», — сообщили там.



Добавим, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 6024 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»