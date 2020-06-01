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14:13 | 2.06.2020
Фото: yandex.com
Член СПЧ в Свердловской области призывает силовиков к ответу за смерть похитителя обоев
По словам омбудсмена, ее удивляет, что силовые ведомства до сих пор не прокомментировали происшествие. «Общественный резонанс [у этого происшествия] достаточно высокий, люди отнеслись к этому неравнодушно. Очень надеемся, что СК отнесется к этому преступлению не спокойно, с учетом всех позиций. Я читала интервью с отцом убитого — это было очень тяжело. Сейчас мы многого мы не знаем, но именно это и удивительно, что следственные органы и весь силовой блок словно в рот воды набрали», — сказала Мерзлякова.
Напомним, инцидент произошел 31 мая в районе ЖБИ. Имеется две версии произошедшего. Согласно первой, – Владимир Таушанков – возможный похититель – был якобы вооружен и оказывал сопротивление во время задержания. Полиция приехала из-за кражи в магазине четырех рулонов обоев на общую сумму восемь тысяч рублей. Когда попасть в квартиру подозреваемого не вышло, был вызван СОБР (специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии). В результате штурма екатеринбуржец погиб.
Портал E1 опубликовал видео, на котором зафиксировано, что Владимир убегал от двух мужчин, один из которых похож на охранника в маске. Затем он вошел в подъезд и сел в лифт. Обоев при нем обнаружено не было. Преследователи некоторое время продолжают ждать у дверей подъезда, один из них кому-то звонит, после чего они уходят.
По версии отца, сын был ни в чем не виноват. Таушанков-старший вошел в квартиру Владимира, оставив за спиной сотрудников полиции. Дверь начали выламывать сотрудники СОБРа, когда мужчины разговаривали о происходящем – Владимир клялся, что оплатил покупку, а бежал, потому что думал, что за ним гонятся «какие-то бандиты». Анатолий ему поверил. При этом отец сообщает, что к сотрудникам правоохранительных органов мужчина вышел с газовым баллончиком и ножом для резки обоев. Во Владимира попали две пули, потому что он брызнул баллончиком в одного из них. По словам отца погибшего, никто из стражей порядка вызывать скорую не стал. Екатеринбуржец скончался на месте.
Источник Znak.com сообщает, что силовики применили огнестрельное оружие, так как подозреваемый открыл по ним огонь из «предмета, похожего на автомат». В подъезде полиция изъяла четыре гильзы от АКМ, три гильзы от ПМ, а в квартире мужчины правоохранителями были найдены два ножа, арбалет, газовый баллончик и «предмет, похожий на автомат импортного производства».
До сих пор ни Cледственный комитет, ни полиция, ни Росгвардия не прокомментировали произошедшее.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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