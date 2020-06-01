Стали известны подробности штурма квартиры похитителя обоев в Екатеринбурге

Я только подумал, что такого убийства у нас, как в USA, в прямом эфире коленом на шею и удерживать...до летального,- не может быть. И что:пристрелить парня с ножиком для резки обоев и баллончиком без разговора. Это что? Дикость какая - то. Здесь что - то не нормально с подготовкой спецов. Потому и ...молчат:версии отрабатывают оправдательные, точно, предполагаю, - преступления. Только в крови застреленного наркотиков НЕ надо.