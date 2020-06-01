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16:49 | 1.06.2020
Фото: e1.ru
Стали известны подробности штурма квартиры похитителя обоев в Екатеринбурге
Как мы ранее писали, возможный похититель был якобы вооружен и оказывал сопротивление во время задержания. Полиция приехала из-за кражи в магазине четырех рулонов обоев на общую сумму восемь тысяч рублей. Когда попасть в квартиру подозреваемого не вышло, был вызван СОБР (специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии). В результате штурма екатеринбуржец погиб.
Однако у отца погибшего, который был дома на момент событий, иная версия произошедшего. Отметим, ни следственный комитет, ни Росгвардия, ни полиция комментариев не дают.
По словам Анатолия, отца погибшего, вчера, когда приехала полиция, он был дома. Вместе с полицейскими мужчина отправился в квартиру сына на Рассветную, однако он вошел в квартиру, а сотрудникам полиции пришлось остаться за дверью. «Начал с ним разговаривать: "Мне говорят, ты обои какие-то украл". Он ответил: "Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то бандиты погнались, бать". Оказывается, это охрана была. Что там случилось, не знаю. Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной, в стрессе. Тишина была. Потом смотрю: стали стучаться. Я говорю: "Не стучите, что вы там стучитесь?!" А ему сказал: "Сиди здесь, не ходи никуда". [Он] нож в руки взял, которым можно было резать обои. И говорят, что он с ножом в магазине набросился — это неправда», – цитирует Анатолия портал E1.
Перед смертью молодой человек брызнул в сотрудников правоохранительных органов газовым баллончиком. Затем прозвучали выстрелы. Как оказалось, стражи закона думали, что отец в заложниках: «Никаких заложников! Я отец, мы сидели с ним вместе! Какой заложник? Че вы дуру гоните? А они, видимо, из-за баллончика начали в него стрелять. А на каком основании? Вас там было человек 25! Вы могли бы его просто скрутить! Взять и разобраться!» – возмущается Анатолий. Также отец отмечает, что из оружия в доме было только пневматическое ружье для игры в страйкбол. Отец уверен – со стороны сына была самозащита.
Более того, по словам отца, факт кражи – вымысел. Владимир перед смертью сказал отцу, что он за все заплатил, вышел из магазина и за ним погнались охранники. При этом, в борсетке погибшего Анатолий нашел 50-60 тысяч, принадлежавших Владимиру.
Когда сотрудники правоохранительных органов вломились в квартиру, в руках у фигуранта был нож для обоев и баллончик. «Сразу стрелять. Они убили его. Сказали, что он брызнул и [у сотрудника Росгвардии был] ожог лица. Я даже выстрела не слышал. А вышел — смотрю, лежит. Он сначала живой был. А потом уже все. Две пули попало, что ли», – рассказывает Анатолий. Несмотря на то, что молодой человек еще дышал, никто из правоохранителей скорую помощь не вызвал.
Анатолий отмечает, что Владимир был хорошим сыном: денег не просил, часто дарил подарки, бросил СИНХ ради заработка в интернете, с криминалом никак связан не был.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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