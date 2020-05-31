В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

12:23 | 1.06.2020

Фото: 54.rosgvard.ru

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей. В результате мероприятия мужчина погиб.



Как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник, история началась накануне в 19:00. Продавец магазина позвонил в полицию и заявил о краже обоев местным жителем. Сначала грабителя преследовали очевидцы, однако он достал нож, чем напугал добропорядочных граждан. Затем на место происшествия приехал наряд полиции, но к тому времени мужчина заперся в квартире.



В 22:30 по местному времени грабитель вышел на лестницу, чтобы встретить отца. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленника, последний брызнул газом в лицо полицейскому, в результате чего правоохранитель получил химический ожог.



Позже к месту проживания преступника подъехал СОБР – специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. Бойцы СОБРа церемониться не стали и просто выбили дверь в жилище злоумышленника. Тот в свою очередь набросился на собровцев с ножом и автоматом. Реакция росгвардейцев на такое поведение была понятной - хозяин квартиры погиб. Из квартиры изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат.



В стоймагазине факт кражи подтвердили, в СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. В полиции пообещали дать комментарий позднее.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»