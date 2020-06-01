Бывший заместитель начальника свердловского ГСУ возглавил Следственный департамент МВД

00:46 | 2.06.2020

Фото: МВД РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-майора Сергея Лебедева заместителем министра внутренних дел РФ-начальником Следственного департамента МВД. Соответствующий указ глава государства подписал 1 июня. Эти же указом Владимир Путин освободил Сергея Лебедева от прежней должности – начальника УМВД по Рязанской области, которую он занимал с сентября 2017 года.



Сергей Лебедев, хоть и не является выходцем с Урала, сделал свою карьеру именно в Свердловской области. В 2005 году он перевелся в Екатеринбург из Рязанской области. С 2005 года Сергей Николаевич, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления Главного следственного управления свердловского полицейского главка, прошел все ступени карьерной лестницы в ГСУ. В 2015 году он стал первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.



В 2016 году Лебедев вернулся в родную Рязанскую область, став заместителем начальника областного УМВД, в сентябре 2017 года назначен врио начальника областного главка, а в мае 2018 года главой УМВД. За время службы Лебедев был награжден медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и «За отличие в службе» трех степеней.



Напомним, что в начале апреля президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Он был уволен на фоне скандала, когда сотрудники СКР совместно с управлением «М» ФСБ РФ задержали двух заместителей Романова, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского. Впоследствии они были арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»