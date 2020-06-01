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00:46 | 2.06.2020
Фото: МВД РФ
Бывший заместитель начальника свердловского ГСУ возглавил Следственный департамент МВД
Сергей Лебедев, хоть и не является выходцем с Урала, сделал свою карьеру именно в Свердловской области. В 2005 году он перевелся в Екатеринбург из Рязанской области. С 2005 года Сергей Николаевич, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления Главного следственного управления свердловского полицейского главка, прошел все ступени карьерной лестницы в ГСУ. В 2015 году он стал первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.
В 2016 году Лебедев вернулся в родную Рязанскую область, став заместителем начальника областного УМВД, в сентябре 2017 года назначен врио начальника областного главка, а в мае 2018 года главой УМВД. За время службы Лебедев был награжден медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и «За отличие в службе» трех степеней.
Напомним, что в начале апреля президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Он был уволен на фоне скандала, когда сотрудники СКР совместно с управлением «М» ФСБ РФ задержали двух заместителей Романова, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского. Впоследствии они были арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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