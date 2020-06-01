17:10 | 1.06.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.



Ночью 26 мая наряд ДПС заметил гражданина, который искал что-то на газоне в районе улицы Седова, 57. Полицейские подошли к мужчине и поинтересовались, что же тот делает в 03:30 в данном месте, однако вразумительного ответа не дождались. Тогда сотрудники ДПС напрямую спросили, есть ли у гражданина запрещенные предметы или вещества, на что тот ответил утвердительно.



– В присутствии двух понятых был произведен досмотр личных вещей задержанного, среди которых были изъяты два сотовых телефона и 69 свертков порошкообразного вещества, завернутых в изоленту. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были изъяты еще семь свертков, которые он успел заложить в нескольких точках на территории Железнодорожного района Екатеринбурга. По результатам проведенного исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим веществом – героином общей массой более 10 граммов, – рассказали в пресс-службе УМВД.



Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где установили его личность. Задержанным оказался двадцатилетний ранее не судимый житель Первоуральска. Он признался, что по месту его жительства в Екатеринбурге находится большое количество запрещенного вещества. Полицейские изъяли еще 607 граммов героина при осмотре квартиры задержанного.



В отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. До решения суда гражданин помещен под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»