В Первоуральске начался бесплатный подвоз питьевой воды

Администрация Первоуральска организовала бесплатный подвоз питьевой воды в разные районы города. Автоцистерна будет доставлять воду по нескольким адресам из скважины №141 микрорайона Магнитка.Новый график подвоза воды опубликован на сайте мэрии Первоуральска.Кроме того, свободный доступ организован и к автоматизированным скважинам по следующим адресам:- №3885 – ул. Луговая;- №4201 – ул. Орджоникидзе;- №4290 – п. Талица, ул. Серова;- №3596 – П. Пильная, ул. 2-я Пильная;- № 383 – ул. Краснофлотцев;- № 9 – уд. 2-я Красноармейская;- №10 – ул. Гоголя;- № 4281 – ул. Бетонщиков.Отметим, что для предотвращения угрозы распространения коронавируса водитель автоцистерны с питьевой водой ежедневно будет проходить медосвидетельствование. Его также обеспечат средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, автоцистерна оборудована устройством голосового оповещения граждан, с помощью которого будет напоминаться информация о соблюдении режима масочного и социального дистанцирования при наборе воды.