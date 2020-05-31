Новости дня
13:50 | 1.06.2020
Фото: перво.ру
В Первоуральске начался бесплатный подвоз питьевой воды
Новый график подвоза воды опубликован на сайте мэрии Первоуральска.
Кроме того, свободный доступ организован и к автоматизированным скважинам по следующим адресам:
- №3885 – ул. Луговая;
- №4201 – ул. Орджоникидзе;
- №4290 – п. Талица, ул. Серова;
- №3596 – П. Пильная, ул. 2-я Пильная;
- № 383 – ул. Краснофлотцев;
- № 9 – уд. 2-я Красноармейская;
- №10 – ул. Гоголя;
- № 4281 – ул. Бетонщиков.
Отметим, что для предотвращения угрозы распространения коронавируса водитель автоцистерны с питьевой водой ежедневно будет проходить медосвидетельствование. Его также обеспечат средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, автоцистерна оборудована устройством голосового оповещения граждан, с помощью которого будет напоминаться информация о соблюдении режима масочного и социального дистанцирования при наборе воды.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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