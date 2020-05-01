В Свердловской области к реальному сроку приговорен мужчина, ударивший капитана полиции

15:12 | 29.05.2020

Фото: moe-kursk.ru

В Ивделе вынесен приговор ранее судимому 40-летнему местному жителю, ударившему капитана полиции. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ночью 27 октября 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок во дворе одного из домов. Прибывшие на место представители правоохранительных органов попытались вразумить дебошира и предложили ему проследовать в служебный автомобиль. Однако обвиняемый категорически отказался и в процессе сопротивления ударил капитана полиции.



В результате суд учел, что дебошир был неоднократно судим, и приговорил мужчину к лишению свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»