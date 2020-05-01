Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов

17:21 | 28.05.2020

Фото: pervo.ru

Жителя Ревды отправят в колонию-поселение за неуплату алиментов на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В августе 2014 года на Аркадия Толстогузова возложили обязанность по уплате алиментов на содержание детей в размере трети заработка. Однако, зная об этой обязанности, мужчина не принял какие-либо меры к исполнению решения суда, официально не трудоустроился, а также не обращался в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного. Другой помощи своим детям подсудимый также не оказывал.



В сентябре прошлого года Толстогузова привлекли к административной ответственности из-за неуплаты алиментов и подвергли наказанию в виде 90 часов обязательных работ. Однако и после этого мужчина не принял никаких мер для помощи детям. В результате его общий долг по уплате алиментов составил выше 821 тысячи рублей.



Городской суд Ревды, принимая во внимание ранее имевшуюся судимость за аналогичное преступление, назначил Толстогузову наказание в виде лишения свободы на три месяца с отбыванием в колонии-поселении. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»