250 жителей Асбеста остались без света

14:52 | 28.05.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Жители микрорайона Больничный городок в Асбесте сегодня утром остались без электричества. Свет отключили в 127 частных домах, где проживает 250 человек, в том числе 50 детей.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация об отключении электроэнергии поступила в 7:20. Отмечается, что не остались без света социально-значимые объекты.



Сейчас на месте аварии работают восемь аварийных бригад «Облкоммунэнерго» и пять единиц техники.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»