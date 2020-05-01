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12:39 | 28.05.2020

Фото: ТАСС

В Свердловской области зарегистрировали 268 новых случаев заражения Covid-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 4693 человек.

Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+197), Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжелое, 42 из которых находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 138 Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано еще 127 человек. Всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов.

Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 23.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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